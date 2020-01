Emil Lauer

Hohen Neuendorf Sie trainieren zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Die Sprache ist von der Outdoor-Fitnessgruppe rund um Leiter Olaf Jordan in Hohen Neuendorf. Der 49-Jährige trainiert die 40 Sportlerinnen und Sportler an drei verschiedenen Tagen in der Woche.

"Ich mache das seit sechs Jahren", erklärt der ausgebildete Physiotherapeut und Trainer. Die Idee dazu kam ihm spontan. "Ich wohne in Hohen Neuendorf. Und ich habe soetwas ähnliches wie hier auch schon in Berlin gemacht", sagt Jordan. Da habe sich die Outdoor-Fitnessgruppe angeboten.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Fitnesstrainer, der auf seiner eigenen Website UNDFIT.com auch Personal-Training mit Ernährungsberatung und EMS-Training (Elektrostimulationstraining) anbietet, bereits seit mehr als 20 Jahren im Geschäft in Berlin und Brandenburg. Zum Sport kam er durch Handball. "Mit sechs Jahren habe ich Handball bis zum Leistungsbereich gespielt", erzählt Jordan. Anschließend habe er auch unter anderem bei Nachwuchsfußballmannschaften als Athletiktrainer gearbeitet.

Diese Erfahrung lässt der Trainer auch in sein Outdoor-Training einfließen. Jeden Dienstag (18.30 Uhr), Freitag (18.30 Uhr) und Sonntag (9.30 Uhr) finden sich er und rund zehn Teilnehmer auf dem Rathausplatz Hohen Neuendorf zusammen. Dass sie nicht in einem gemütlichen Fitnessstudio trainieren ist kein Zufall. "Der Trend geht dazu hin, vermehrt draußen zu trainieren", erklärt er.

Dabei lassen sie sich vor allem bei ihm auf ein anstrengendes Training ein. "Wir trainieren immer eine Stunde, die sehr intensiv gestaltet ist", berichtet Jordan. Nach einer fünfminütigen Aufwärmphase folgt das Grundgerüst des Ganzen, das sogenannte Tabata-Training. Dieses Intervalltraining, welches von dem japanischen Sportwissenschaftler Izumi Tabata entwickelt wurde, ist sehr intensiv. Ein Tabata-Intervall hat normalerweise acht kleinere Intervalle à 20 Sekunden. In dieser Zeit soll der Sportler an seine Leistungsgrenze gehen. Zwischen den Übungen liegen dann zehn Sekunden. Nach einer Stunde Training folgt noch eine kurze Phase zum Ausdehnen.

"Jeder kann so ein Training mitmachen. Es ist nicht wichtig, ob du neu bist oder schon erfahren", sagt Jordan. Bei den sechs oder sieben Stationen im Kreis arbeiten die Sportler vorrangig mit dem eigenen Körpergewicht. Sie benutzen aber auch kleine Geräte wie Kugelhanteln oder TRX-Bänder (Schlingentrainer). Es gibt aber auch einfache Übungen, wie einen Anstieg im Schlusssprung hochzuhüpfen. Vor allem die Neuankömmlinge seien anschließend komplett erschöpft.

In den nächsten Wochen und Monaten könnte sich dieses Bild häufiger zeigen. Viele Leute haben den Vorsatz, mehr Sport zu treiben. "Tatsächlich haben wir in den Monaten Januar, Februar und März mehr Anmeldungen als üblich", berichtet der 49-Jährige. Dabei hat er auch einfache Tipps, um sich zu Hause fitzuhalten. So würde sich zum Beispiel das Training mit einer Faszienrolle anbieten. "Joggen gehen oder einfaches Walking ist aber auch schon ein Anfang", sagt Jordan.

Für Kalle Jipp hat es sich auf jeden Fall gelohnt. "Ich finde das Training megaanstrengend, aber auch richtig super", erklärt der Sportler. So sei es viel besser, zusammen in der Gruppe zu trainieren, als alleine im Fitnessstudio, sagt Jipp.