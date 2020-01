Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Selbst Snowboard-Anfänger können im Winter im Kreis Ostprignitz-Ruppin nicht auf ihre Kosten kommen. Daher machten 15 Schüler der Klasse 10c des Fontane-Schulzentrums Anfang des Jahres ihre Abschlussfahrt kurzerhand zum Mölltaler Gletscher in Österreich. Unter Anleitung von Lehrer Peter-Suhel el Hammouri, der selbst schon seit 21 Jahren Snowboard fährt, lernten die Schüler, die Pisten herabzusausen. Dabei war vor Beginn der Fahrt außer el Hammouri keiner weiter mit den Sportgeräten vertraut, auch nicht Klassenlehrer Benito Höft, der ebenfalls mitkam. "Am Ende konnten viele relativ sicher fahren", bilanzierte el Hammouri. Die ersten beiden Tage verbrachte die Gruppe noch auf einer Höhe von 2 300 Metern, wo sich das Anfängergebiet befindet. Danach ging es auf 2 800 Meter hinauf. Einige wagten sich am Ende sogar auf die noch höheren Gebiete, die 3 100 Meter über dem Meeresspiegel liegen.

Glück hatte die Gruppe gleich in mehrfacher Hinsicht. "Normalerweise können dort im Januar die Temperaturen bei minus zehn Grad Celsius liegen. Wir hatten aber tagsüber bis zu sechs Grad plus", freute sich der wintersport­affine Lehrer. Zudem gab es wenig Wind, und auf den Anlagen war recht wenig Betrieb. "So hatten die Schüler viel Platz, sich auf der gesamten Breite der Pisten auszuprobieren." Angeleitet wurden die Schüler nicht nur von el Hammouri, sondern auch von einer Snowboard-Lehrerin vom Mölltaler Gletscher. Glücklicherweise ging die Woche ohne Verletzungen bei der Gruppe ab.

Nach den positiven Erfahrungen möchte Peter-Suhel el Hammouri auch im kommenden Jahr wieder mit Schülern des Fontane-Schulzentrums nach Österreich fahren.