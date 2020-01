Thomas Förstenberg

Schwedt Neun Mannschaften hatten in dieser höchsten Landes-Spielklasse bis in den Spätherbst hinein zunächst eine Hauptrunde mit je einer Begegnung jeder gegen jeden absolviert. In dieser kamen die Schwedter auf zwei Siege und waren Achter, was sie in die Platzierungsrunde führte, die jetzt begann. Zum Auftakt wurde in heimischer Halle knapp mit 61:64 gegen den Hauptrunden-Siebten aus Oranienburg verloren.

Es war von Anfang an ein sehr aktives, spannendes Spiel, das beide Seiten unbedingt gewinnen wollten. Im ersten und zweiten Viertel trugen alle Spieler dazu bei, dass den Schwedtern eine 36:30-Führung gelang. Insgesamt gab es starke Defensivleistungen.

Der dritte und vierte Abschnitt wurden sehr emotionsreich, viele Fouls wurden gepfiffen. Oranienburg glich zum 49:49 nach drei Vierteln aus, um schließlich den Schlussdurchgang mit 15:12 für sich zu entscheiden.

Debüt-Einsatz für Linda Dinh

Nachdem der OBV gegen den SVM Gosen (nur zu fünft angereist) mit 76:33 klar gewonnen hatte, ging auch der Gastgeber irgendwie von einer leichten Aufgabe aus. Doch so war es schließlich nicht. Der Gast aus dem Oder-Spree-Kreis fand gut in die Partie, führte lange und zwang die BG-Jugend zur Erkenntnis, dass doch mehr Einsatz nötig ist, um das Match nicht abzugeben. Erstmals griff Linda Dinh ins Spiel ein und zeigte eine super Abwehrleistung. Ronja Klein punktete zur Belohnung sogar. Auch die Jungs waren in guter Form, hätten aber besser verteidigen können. Letztlich reichte es zum 79:59-Erfolg.

BG Schwedt: Linda Dinh, Nico Roye, Tom Förstenberg, Ronja Klein, Ibrahiem Yaman, Pascal Zürner, Constantin Wegner, Gerit Munkelberg, Paul Eckert