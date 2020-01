Heiner Böhme

Strausberg Am Wochenende erlebt der TSC Strausberg einen seiner Jahreshöhepunkte: die Turngala. Einer der 17 Programmpunkte der Veranstaltung in der Petershagener Giebelsee-Halle wird von den jüngsten Rhönrad-Turnern gestaltet. Einige von ihnen waren schon bei der Gala im Januar 2018 dabei, für alle anderen ist es der erste Auftritt vor so vielen Zuschauern. Mit fünf Jahren ist Jara Käpernick die Jüngste.

In ihrer Show "Zwerge und Riesen" zeigen die 16 kleinen Turnerinnen und vier Turner, wie kreativ sie schon mit ihrem Turngerät umgehen. Als Zwerge agieren sie auf dem Parkett der Giebelsee-Halle gemeinsam mit zwei Riesen. Die jugendliche Leistungsturnerin Klara Meier und Johannes Stolper treten als Riesen auf. Beide waren im abgelaufenen Jahr auf Landes- und Bundesebene besonders erfolgreich. So entwickelt sich aus dem Zusammenwirken der am Spitzensport orientierten Jugendlichen mit den Kleinsten das Besondere dieser Aufführung. Ihre Sportgeräte sind in fortlaufender Bewegung. Alles dreht sich und endet in einer gemeinsamen Pyramide.

Fleißig im Training

Im Training zeigten die kleinen Turnerinnen und Turner bereits beachtliche Fähigkeiten. Talea Kämpfe schwang sich von außen geschickt durch das rollende Rhönrad auf die andere Seite. Fünf Mädchen ließen sich gleichzeitig von einem über zwei Meter hohen, rollenden Rad wie in einem Paternoster-Aufzug in die Höhe tragen. Auffallend dabei die leuchtenden Augen der Aktiven. In einer Trainingspause sagte Talea Kämpfe (7), dass sie sich schon auf die Gala freue: "Weil Rhönrad schön ist und ich Rhönrad mag." Die verantwortliche Trainerin Karoline Engler schätzte ein, dass die Kinder mit großer Vorfreude für ihren Auftritt trainieren. Allerdings ist die Anzahl der Rhönräder begrenzt. Damit alle ihren Auftritt zur Gala haben können, arbeitet sie mit unterschiedlicher Besetzung für je zwei Aufführungen am Sonnabend und am Sonntag. Die TSC-Gala hat auch noch einen speziellen Effekt, denn nach diesen Veranstaltungen gab es immer einen starken Anstieg der Nachfrage nach Trainingsmöglichkeiten bei der Abteilung Rhönrad.

Nico Weiß fährt zur WM

Mit ihren ersten Schritten des Rhönradturnens haben die Kleinsten ebenso angefangen wie ihre Vorbilder, die sie im eigenen Verein haben. Gegenwärtig bereitet sich z. B. Nico Weiß als Vierter der Deutschen Meisterschaften auf die Weltmeisterschaft im Juli 2020 in New York vor.

Der TSC Strausberg zählt heute über 500 Mitglieder und ist Landesleistungsstützpunkt im Turnbereich männlich.