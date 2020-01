MOZ

Panketal (MOZ) Vor einer Kostenexplosion beim Bau der Dreifeldsporthalle an der Straße der Jugend in Panketal warnen Mitglieder des Ortsentwicklungsausschusses. Ei­ne Kostenberechnung mit Stand vom Dezember 2019 geht von jetzt zehn Millionen Euro ohne Photovoltaikanlage aus.

Aktuell steht die Entscheidung über die Entwurfsplanung bevor. Die Verwaltung weist darauf hin, dass sich in Abstimmungen mit der Grund- und der Gesamtschule, dem Sportverein SG Einheit Zepernick und der Jugendkoordinatorin herausstellte, dass die Außensportanlagen für den Schulsport in der Nähe der Sporthalle favorisiert werden. Daher werde die bestehende Multifunktionsfläche zurückgebaut und als Skateranlage mit Mini-Soccer neu errichtet. Darüber hinaus wird darauf hingewisen, dass in den zehn Millionen Euro unter anderem die Tribünenanlage, ein Seminarraum, Umkleiden für den Schul- und zusätzlich für den Vereinssport sowie Verkehrsflächen enthalten sind. Sowohl Carola Wolschke (Bündnis Panketal) als auch Jens Friedrich (sachkundiger Einwohner für die SPD) erwarten in der Hauptausschusssitzung eine konkretisierte Kostenberechnung, die Aufschluss über die Gründe der Mehrausgaben gibt. Einem entsprechenden Antrag stimmte der Ortsentwicklungsausschuss einstimmig zu. Keine Mehrheit fand Carola Wolschkes Antrag, die Beachvolleyball-Anlage doch wieder an ihrem ursprünglichen Platz zu belassen.