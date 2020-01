Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die Formulierung, "Das Gericht habe festgestellt, dass Altanschließer zu hohe Gebühren bezahlen", habe ihn im Zusammenhang mit der Berichterstattung "Tavob unterliegt vor Gericht" überrascht, so Karsten Birkholz, Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch. Denn: Das in Bezug genommene Urteil beziehe sich gar nicht auf Altanschließer, sondern auf einen aus Neutrebbin stammenden Neuanschließer, der sich augenscheinlich wegen eines neu errichteten Hauses in der Stadt Wriezen gegen den Trink- und Abwasserverband wandte. "Und hier hat das Verwaltungsgericht ausgeurteilt, dass die Altanschließer infolge der zwischenzeitlichen Rückzahlungen nicht besser gestellt werden dürfen, als die Neuanschließer beziehungsweise mit ihnen gleich behandelt werden müssen", führt der Jurist aus. Vielmehr sei zwischen den Altanschließern (diese haben ihre Beiträge zurückerhalten) und den Neuanschließern (diese haben ihre Beiträge nicht zurückerhalten) zu differenzieren. "Kurz gefasst bedeutet dies, dass die Verbandsversammlung demnächst darüber zu entscheiden hat, ob die Neuanschließer weniger und die Altanschließer mehr bezahlen müssen." Also: Nach Vorstellung des Gerichts bezahlen Altanschließer künftig mehr als Neuanschließer. "Das kommt in dem Artikel vom 18. Januar leider nur in einem Nebensatz zum Ausdruck, trifft aber den Kern der ganzen Thematik", so der Wriezener Verwaltungschef.