Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die 36-Jährige studierte als erste blinde Person an der Frankfurter Viadrina. Kürzlich verteidigte sie ihre Promotion.

Hannah Reuter steigt mit ihrer Tochter und der kräftigen Labrador-Hündin Daika aus dem RE1. Daika ist aufgeregt wegen des Ausflugs, sie führt Reuter den Ferdinandsberg hinunter zur Uni. Im Gertraudenpark lässt Reuter das Tier von der Leine, kurze Pause für die Blindenführhündin.

Den Weg sind sie x-mal zusammen gegangen, so bald werden sie nicht wiederkommen. Hannah Reuter geht zu einer Feier ihres alten Lehrstuhls. Ein paar Wochen zuvor hat die 36-Jährige ihre Doktorarbeit verteidigt – als erste blinde Person an der Viadrina. Mit Summa cum laude. Thema "Sprachpolitik von unten: Niederdeutsch in der Erwachsenenbildung". Niederdeutsch ist dasselbe wie Plattdeutsch. Für die Arbeit reiste Reuter durch Norddeutschland und interviewte plattdeutsch redende Menschen über ihren Sprachgebrauch. 340 Seiten lang ist das Werk.

Mit der Verteidigung endet, so Reuter, eine "Ära" in Frankfurt. Vor 18 Jahren zog die Berlinerin her, um Kulturwissenschaften zu studieren. Wie geht ein geisteswissenschaftliches Studium mit Readern dick wie ein Lexikon, wenn man kaum sieht? Reuter kann hell und dunkel wahrnehmen, sich aber nicht mit den Augen orientieren und auch nicht lesen. Blindheit – das treffe auf ihre angeborene Sehbehinderung zu, sagt sie.

Da ist die Variante, Texte zu digitalisieren und sie sich von einer Roboterstimme am Computer vorlesen zu lassen. Oder sie mit Braillezeile zu lesen, ein Gerät, das Texte in 6-Punkt-Schrift übersetzt. Aber so muss man sich schon mal zeitraubend durch 50 unbrauchbare Seiten kämpfen. Und mit Plattdeutsch kann so ein System ohnehin wenig anfangen. "Der wichtige Punkt ist eine Vorlese-Assistenz", sagt Hannah Reuter. Eine Person, die Bücher in der Bibliothek heraussucht und das Inhaltsverzeichnis vorliest, die querliest. Und die hilft, Grafiken zu formatieren und gut in einer Präsentation zu platzieren. Die bei Feldforschung begleitet, beim Interview checkt, dass das Aufnahmegerät auch wirklich angeschaltet ist. Der Weg zu einem solchen Assistenten war nicht einfach. "Ich hab so eine kleine Macke. Ich will mir nicht gern helfen lassen", sagt sie. "Von außen traut man mir erstmal eher nichts zu. Dann will ich im Gegenzug beweisen, dass ich das alles kann."

Das größere Problem ist aber ein anderes. Wegen einer Gesetzeslücke in Brandenburg bekommt eine sehbehinderte Studentin keine Assistenz für das Studium gestellt. In Berlin ist das anders: Dort geht man zum Studentenwerk, stellt einen Antrag auf und erhält das Geld für eine Person, die einen regelmäßig unterstützt. Reuter wollte nach dem Abitur trotzdem weg aus ihrer Heimatstadt, wollte "ihre neue Selbstständigkeit ausleben", wie sie sagt. Die Viadrina mit ihrem europäischen Profil gefiel ihr. Sie zog ins Wohnheim Große Oderstraße. Eine weniger stark sehbehinderte Studentin zeigte ihr vieles in der Stadt.

Die nötige Portion Selbstbewusstsein hat Reuter von ihrer Familie mitgenommen. Sie sei wie ein "normales Kind" aufgewachsen, erzählt sie, ohne besondere Rücksicht oder Förderung. Ausnahme war ihr auf Inklusion spezialisiertes Gymnasium: Da sei das Blindsein plötzlich Thema gewesen. An der Uni traf Reuter auf Dozenten, die sie bei der Verteilung der Referate ignorierten: "Wie, Sie wollen auch einen Schein machen?"

Es war Reuters damaliger Hund Clyde, der in der Mensa eine wichtige Freundschaft einrührte, als er Manuela Wittig hinterherlief. "Wahrscheinlich roch der, dass ich Katzen habe", sagt Wittig, die schon damals im Uni-Dezernat für Finanzen arbeitete. Sie hatte einen guten Draht zur damaligen Präsidentin Gesine Schwan, verwaltete deren Fond für studentische Projekte und erzählte ihr von der Studentin ohne Augenlicht. So finanzierte die Präsidentin eine Zeit lang Hannah Reuters Assistenten. Sie absolvierte ein Auslandssemester im französischen Metz und ein Praktikum in Vilnius – allein mit ihrem Hund.

Im Masterstudium übernahm die Kosten für die Assistenz Gräfin von Hardenberg, bei der Hannah Reuter sich um ein Stipendium beworben hatte. "Ich bin den Leuten dankbar. An der Viadrina gab es immer Wege, Geld zu finden. Aber es ist natürlich nicht der Weg der Wahl. Am Ende war ich immer Bittstellerin, was unangenehm ist. Wäre das eine geregelte Sache – also man hat einen Anspruch und stellt einen Antrag – dann ist die Situation eine andere", sagt Hannah Reuter. Mit ihrer regulären Stelle am Lehrstuhl für Sprachvergleich war das Bitten vorbei, da zahlte das Integrationsamt ihren Assistenten, mit dem Reuter auch bei ihrer Doktorarbeit zusammenarbeitete. Die Arbeit wird sie jetzt bis März druckreif für die Publikation machen.

Wie es beruflich für sie weitergeht, weiß Hannah Reuter noch nicht. In der Wissenschaft könne sie wohl nicht bleiben, es sei sehr schwer, eine Stelle in der Nähe ihrer Familie in Berlin zu finden. "Immerhin bin ich bis zur Promotion gekommen", sagt sie. "Aber von gesellschaftlicher Normalität sind wir noch ein ziemliches Stück entfernt."