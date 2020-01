Bernhardt Rengert

Havelland Es war ein unrühmliches Ende. Bis heute ungeklärt ist, ob Friedrich de la Motte Fouqué nächtlich betrunken von der Treppe seiner Wohnung in der Berliner Karlstraße 23a stürzte oder, ob er im Zuge eines neuerlichen Schlaganfalls nur unglücklich gefallen ist. Der fast 66-Jährige sei kaum mehr zur Besinnung gekommen und hätte nur noch Unverständliches gestammelt, hieß es.

Fest steht indes unzweifelhaft, dass der 1777 auf der Brandenburger Dominsel geborene romantische Dichter am 23. Januar 1843, also am Donnerstag vor genau 177 Jahren, in Berlin das Zeitliche segnete. Beigesetzt wurde er auf dem Berliner Garnisonfriedhof in der Kleinen Rosenthaler, Ecke Linienstraße. Sein Grab dort ziert bis heute ein eher schlichter, stilistisch zwischen allen Kunstepochen stehender Grabstein, wie er ihn sich selbst wohl nie gedacht hätte. Auch wenn dieser mit Namenszug, Geburts- und Todesdatum auf der Vorder- und einem Bibelspruch auf der Rückseite gewiss dem damaligen Zeitgeschmack entsprach und heute als kulturhistorisch bedeutsames und schützenswertes Zeitzeugnis gilt.

Fouqué selbst hatte sich schon sehr früh und in besseren Tagen, als er noch mit seiner zweiten Frau Caroline im Schloss Nennhausen lebte, wiederholt auch ernsthafte Gedanken zum Thema Tod und Grabstätte gemacht. So heißt es in einer seiner "In der Nähe meiner erkornen Grabstätte" (die war seinerzeit wohl im Nennhausener Schlosspark gedacht, d.A.) betitelten Gedichte, wenn auch tiefsinnig gedacht: "Gott schenke den Glücklichen Segen auf Segen! / Mich woll´ Er nach all meinem Tränenregen / Recht bald und sanft in mein Grabbett legen! - / Einst weckt Er mich strahlend aus kühligem Grab / Und trocknet mir all meine Tränen ab."

Dieser ernste Ton hielt ihn damals allerdings noch nicht davon ab, sich in einer zweiten Strophe sogleich wieder aus vollem Herzen den irdischen Freuden zu widmen. Heißt es doch nun launig: "Ich sprach´s, da lief ein Hund vorbei, / Scheu, als ob ein Gespenst ich sei, / Und dennoch wedelnd allermeist, / Als spräch´ er: "Bist kein schlimmer Geist!" / Und aus dem Tale rief, zum Schlafe / Heimwandelnd, eine Herde Schafe."

Immerhin, dass Thema bleibt bei ihm ein Allgegenwärtiges. Auch bei seinen wiederholten Besuchen in Reckahn beschäftigte ihn der Tod. Gleich mehrfach umwand er dort Grab und Denkmal für den Lehrer Heinrich Julius Bruns mit einem flugs verfassten poetischen Blütenreigen. Für sein eigenes Grab hatte Fouqué, ganz seinem Naturell als flottem Vielschreiber entsprechend, dann aber auch gleich mehrere Inschriften ersonnen. Davon war: "Die Welt hat ihn zu Tod gedrückt; / Gott hat zum Leben ihn entzückt." gewiss nicht ganz ernst gemeint.

Schon launiger dagegen die Zweite: "Freut euch, Engel, zumal, die gelüstet zu schau’n das Geheimnis! / Wieder ein Sünder, gesühnt, selig im Sohne, ging heim!" Fast schon frech und ungezwungen schließlich aber dann die Dritte: "Hatt´ ich euch allzuviel gesungen? / Nun ist für euch mein Singen hin. / Auch euer Lob und Tadel ist verklungen / Mir, der ich froh im Himmel bin. / Doch sing´ ich euch für beides Dank noch zu, / Denn beides half zu meiner ew´gen Ruh." – Aus ihr hätte der Dichter bis in alle Ewigkeit noch aus dem Grab zu uns gesprochen!

Die Zeitumstände, sein Weggang aus Nennhausen, seine dritte Ehe und manch anderes dürften dann dafür gesorgt haben, dass bei seinem Tod nichts davon Verwendung fand.