Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Rund 60 Jahre nach Einweihung des heute genannten Kulturzentrums in Rathenow können sich Bürger der Stadt und Gäste der Region beim Steigen der Stufen zum Haus an einem Handlauf sichern. Solche Geländer, wie sie in der vergangenen Woche installiert wurden, gab es bereits einmal. 1958 eingeweiht, waren eben solche Geländer Teil des Objekts. Im Jahr 1960 müssen sie wieder abgenommen worden seien. Aus diesem Jahr gibt es Fotos sowohl mit als auch ohne. Das Haus blieb fortan wohl ohne Geländer in der Mitte der Treppe.

Gerhardt Zimmermann (1908-1988), Rathenower Maler, inspirierte bereits früh das Haus zu einem Gemälde: in "Kulturhaus am Abend" sind die Treppengeländer von ihm mit verewigt worden.