Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Offenhaltung der Ortsdurchfahrt Beeskow für landwirtschaftliche Maschinen war Thema einer Beratung im Ausschuss für ländliche Entwicklung. Die Fraktion, zu der die Bauern, Jäger und Angler im Kreistag gehören, hat einen entsprechenden Beschlussvorschlag eingebracht. Die Fraktion befürchtet, dass wegen Bürgereingaben und anhängiger Rechtsstreitigkeiten die Durchfahrt für Landwirte künftig verboten werden könnte.

Sascha Gehm, erster Stellvertreter von Landrat Rolf Lindemann, erklärte, dass im ungünstigsten Fall die Gefahr drohe, dass Landwirte rund um den Schwielochsee fahren müssen, um ihre Felder zu erreichen. Die Verwaltung prüfe gegenwärtig, ob man ein Urteil des Verwaltungsgerichts, dass ein Anwohner der Ringstraße erstritten hat, rechtswirksam werden lasse. Der will erreichen, dass der Kreis neu prüfen muss, ob man Lärm und Erschütterungen, zu denen die Landwirtschaftsfahrzeuge beitragen, verringern könne, wenn man für Landwirte die Ortsumgehung öffnet.

Dies ist aber verkehrsrechtlich ebenfalls schwierig und mit Gebühren verbunden, die die Landwirte zusätzlich belasten. An der Debatte beteiligte sich auch der SPD-Abgeordnete Rolf Umbreit, der selbst betroffener Anwohner ist. Er ist nicht Ausschussmitglied, betonte jedoch sein Rederecht. Es sei froh, dass sein Name aus der Vorlage, in der immer noch Unwahrheiten stünden, gestrichen sei. Welche das sind, blieb offen.