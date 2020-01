Thomas Berger

Prötzel 40 000 Euro Planungskosten im angelaufenen Jahr, noch einmal die gleiche Summe in dieser Position 2021 und schließlich, ebenfalls kommendes Jahr, eine Million für die eigentliche Maßnahme – das sind die finanziellen Eckpunkte des Vorhabens Sanierung von Stanitzseen und Kirchsee im Ortsteil Prädikow.

Wie Amtsdirektor Karsten Birkholz gerade für die neuen Gemeindevertreter in der Runde erklärend darlegte, hatte die Landesinvestitionsbank in einem Schreiben vom September den ursprünglich im März 2019 eingereichten Förderantrag unter Hinweis auf unvollständige Unterlagen abgelehnt. Hintergrund war, das zunächst nur von einem Teilbetrag von 570 000 Euro ausgegangen wurde. Für 2020 wolle man mit einem frischen Votum der Gemeindevertretung nun das Vorhaben vollumfänglich auf den Weg bringen. Birkholz merkte aber an, dass sich die anfänglich übergroße Euphorie aus dem Vorjahr über die Möglichkeit einer 100-Prozent-Förderung mittlerweile gelegt habe. Gerade angesichts dessen, dass die ILB die Dorfteichsanierung in Ringenwalde (Gemeinde Märkische Höhe) abgelehnt habe, seien die Aussichten etwas verhaltener.

"Folgekosten" nicht zu beziffern

Im jüngsten Bauausschuss hatte es vor allem Fragen zu den "Folgekosten" der Seensanierung gegeben, zu deren Übernahme sich die Gemeinde verpflichten muss. Unter anderem Carola Damaszek und Marcel Wolff wollten dazu gern eine absehbare Größenordnung haben. Eine solche Angabe sei derzeit nicht möglich, betonte Birkholz. Bestenfalls könne man aus dem Förderbescheid später genauer entnehmen, welche konkreten Auflagen es gebe und was das finanziell ausmachen würde. Ex-Bürgermeister Rudolf Schlothauer verwies auf das Beispiel Radweg, der Folgekosten in dreistelliger Höhe gebracht habe. Mit Blick auf das beschränkte Zeitfenster für den Förderantrag sprach sich eine breite Mehrheit für die Vorlage aus.