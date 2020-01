MOZ

Briesen (MOZ) Jacobsdorf/Briesen. Drei Schwerverletzte sind nach zwei Unfällen zu beklagen, die sich am Dienstagmittag auf der A 12 ereignet haben. Bei Briesen stießen drei Lkw am Ende eines Staus zusammen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb die A 12 in Richtung Berlin für einige Stunden gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn Richtung Grenze wurde der Verkehr angehalten, während der Rettungshubschrauber auf der Autobahn stand. Die Höhe des Sachschadens war am Dienstag noch nicht bekannt.

Es war mutmaßlich der nach diesem Unfall aufgelaufene Stau, an dessen Ende sich am Nachmittag ein weiterer Unfall ereignete – diesmal in Höhe der Anschlussstelle Jacobsdorf/Müllrose. Hier war ein Mini-SUV auf einen stehenden Lkw geprallt. Die Feuerwehr holte den schwer verletzten Fahrer aus seinem Auto; das Vorderteil des Wagens war völlig zerstört. Ausgelaufenes Benzin und Öl mussten von der Feuerwehr gebunden und aufgefegt werden. Auch hier zogen sich die Aufräumarbeiten einige Zeit hin, so dass sich der Rückstau noch weiter verstärkte.