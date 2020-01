Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor einem Jahr sorgte der Hamburger Can Ansay mit seinem Start-up AU-Schein für Schlagzeilen: Wer sich wegen einer Erkältung nicht arbeitsfähig fühlt und nicht stundenlang in überfüllten Wartezimmern sitzen will, füllt online einen Fragebogen aus. Ein Arzt bewertet diesen und stellt einen Krankenschein aus, der per WhatsApp oder auf dem Postweg zugeschickt wird. Die Landesärztekammer Brandenburg lehnt diese Form der Krankschreibung ab. Regionale Krankenkassen gehen damit unterschiedlich um.

Rechtsanwalt Can Ansay arbeitet mit Ärzten in Schleswig-Holstein zusammen. Inzwischen wurden nach eigenen Angaben 30 000 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt. In Cottbus war Ende vorigen Jahres ein Arbeitnehmer mit einem digitalen Krankenschein für drei Tage bei seiner Firma aber abgeblitzt. Dann lenkte der Arbeitgeber ein.

Justiziar Daniel Sobotta erklärt, dass sich die Landesärztekammer Brandenburg an einem Urteil des Landgerichts Hamburg vom 3.9.2019 (Az. 406 HKO 56/19) orientiert. "Darin stellt das Gericht fest, dass eine Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen per Ferndiagnose im Grundsatz gegen die ärztliche Sorgfalt verstoße", betont Sobotta. Ohne persönlichen Kontakt könne ein Arzt, so die Richter, selbst bei leichteren Erkrankungen wie Erkältungen regelhaft keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen erteilen.

Daniel Sobotta unterstreicht: "Diese grundsätzliche Bewertung von ausschließlicher Ferndiagnose und -behandlung deckt sich mit dem in Brandenburg geltenden Berufsrecht zur Fernbehandlung. Diese setzt einen einmaligen direkten Arzt-Patienten-Kontakt innerhalb der Erkrankung voraus". Auch die sogenannte Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie verpflichte den Vertragsarzt zu einer vorherigen ärztlichen Untersuchung. Die Landesärztekammer weist darauf hin, dass bei einer reinen Ferndiagnose die Gefahr von Fehldiagnosen bestehe und eben keine Behandlung stattfinde. Für Arbeitgeber sei sie risikobehaftet, weil er zur Entgeltfortzahlung trotz objektiv nicht vorliegender Arbeitsunfähigkeit verpflichtet ist.

Den fehlenden interaktiven Kontakt zwischen Arzt und Patient findet auch die Barmer bedenklich, selbst wenn das ausschließliche Fernbehandlungsverbot inzwischen aufgehoben ist. "Das hat an den hohen berufsrechtlichen Anforderungen an die Ausstellung von Gesundheitszeugnissen nichts geändert", unterstreicht Markus Heckmann, Pressesprecher der Barmer Berlin/Brandenburg. Weil die ärztliche Untersuchung nicht gegeben sei, "erkennt die Barmer Krankschreibungen von AU-Schein.de nicht an, weder als Krankenkasse noch als Arbeitgeberin."

Bei der Kaufmännische Krankenkasse KKH verweist Maren Teichmann von der Pressestelle der Hauptverwaltung in Hannover noch auf einen anderen Aspekt: Die digitale Krankschreibung aus Norddeutschland erfolge durch Privatärzte ohne Kassenzulassung und auf Vordrucken, die mit dem zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Krankenkassenverbänden abgestimmten Mustervordruck nahezu identisch sei. "Deshalb sind die Bescheinigungen von au-schein.de für uns kaum erkennbar." Bei der KKH geht man andererseits davon aus, dass die Bescheinigungen für maximal drei Tage ausgestellt werden und damit keine Auswirkungen auf Krankengeld-Zahlungen hätten. "Somit ist dieses Thema in erster Linie für Arbeitgeber relevant", erklärt Maren Teichmann.

Bei der AOK Nordost sind bisher vereinzelt über au-schein.de ausgestellte Krankenscheine eingereicht worden. Dort hat man keine Probleme damit. Pressesprecher Matthias Gabriel erklärt: "Nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes und entsprechend aktueller Rechtsprechungen sind diese AU-Bescheinigungen gültig und werden von uns anerkannt."

Das Angebot von Can Ansay ist nicht das erste online-Angebot, um per Ferndiagnose zum Krankenschein zu kommen. Schon seit 2014 gibt es die Medizin-Plattform TeleClinic München (www.teleclinic.com), die mit Fachärzten in ganz Deutschland kooperiert. Nachdem vor knapp zwei Jahren der Deutsche Ärztetag das Verbot für die Fernbehandlung aufgehoben hat, haben fünf Bundesländer, darunter Baden-Württemberg und Sachsen, in ihren Berufsordnungen die Online-Sprechstunde inzwischen erlaubt.

Bei der TeleClinic übermitteln Versicherte ihr Anliegen per Chat, Telefon oder Video-Anruf. Das überzeugt die Barmer, wie Markus Heckmann beschreibt. "Die erste Einschätzung erfolgt durch eine medizinische Assistenz, die das Anliegen an einen Arzt weiterleitet. Dieser meldet sich per Telefonat oder Video-Chat zum Wunschtermin zurück und führt die ärztliche Beratung durch, in der gegebenenfalls eine AU-Bescheinigung ausgestellt wird. Insofern ist ein Arzt-Patienten-Kontakt gewährleistet." Die Barmer erkennt diese Krankschreibung an.

TKK mit eigenem Projekt

Die Techniker Krankenkasse plant gar ein eigenes Pilotprojekt, informiert die Referentin für Presse und Öffentlichkeitsarbeit Heike Weinert. "Daran können zum Start die rund 14 000 TK-Mitarbeiter teilnehmen und sich vom heimischen Krankenbett aus über eine Video-App ärztlich behandeln lassen. Die Krankschreibung geht elektronisch an die TK als Krankenkasse und als Arbeitgeber." Gestartet wird mit den Diagnosen Harnwegsinfekt, Tennisellenbogen, unspezifischer Rückenschmerz, Migräneanfall, Gastroenteritis, grippaler Infekt, Rotatorenmanschettenläsion. Die Behandlung erfolgt durch niedergelassene Ärzte aus Schleswig-Holstein.

Zum geplanten Projekt erklärt Susanne Hertzer, TK-Chefin in Berlin und Brandenburg: "Die Behandlung per Videotelefonie und digitale Krankschreibungen kann auch den Praxisalltag vereinfachen. Mit unserem Angebot betreten wir deutschlandweit Neuland."