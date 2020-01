dpa

Berlin/Potsdam (dpa) Nebel, Frost und Sonne erwarten die Berliner und Brandenburger in den kommenden Tagen.

Wegen Sprühregens könnte es am Mittwochmorgen im südlichen Brandenburg glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagte. Im Tagesverlauf soll es bei Temperaturen zwischen vier und sieben Grad überwiegend trocken bleiben. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf zwei bis minus ein Grad. Es könnte erneut glatt werden. Der Donnerstag startet mit vielen Wolken und neblig trüb, die Höchsttemperaturen liegen bei vier bis sechs Grad. Am Freitag zeigt sich bei maximal vier Grad wieder die Sonne.