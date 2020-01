Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Ich dachte, wenn ich im nächsten Jahr Rentnerin werde, kann ich in der Hennigsdorfer Buchhandlung stöbern." Elke Ramisch hätte sozusagen die Seiten gewechselt: von der Buchverkäuferin zur Kundin. Doch dazu wird es nach dem jetzigen Stand der Dinge nicht kommen. Ein halbes Jahr, bevor die Buchhändlerin in den Ruhestand geht, wird Hennigsdorfs Bücherstube in der Havelpassage schließen. Es müsste ein kleines Wunder geschehen, um das noch verhindern zu können.

Seit 1994 in der Havelpassage

Hennigsdorfs 50 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassende Buchhandlung gehört zu einer kleinen, familiengeführten Kette. Matthias Voigt ist Inhaber der Havelländischen Buchhandelsgesellschaft mit weiteren Filialen in Oranienburg, Hohen Neuendorf, Neuruppin und Nauen. "Hohen Neuendorf, Neuruppin und Oranienburg sind sehr gut aufgestellt. Da sehe ich perspektivisch auch in zehn Jahren noch kein großes Problem." Voigt klagt also nicht über den allgemeinen Niedergang des Buchhandels. Er betont sogar, dass die von seiner Frau Jana Kolar-Voigt geführte Neuruppiner Filiale im Fontanejahr 2020 ein sehr gutes Geschäft gemacht hat. Dass die Zeiten einmal besser waren, lässt sich allerdings schon daran erkennen, dass Voigt einmal neun Filialen hatte. Die in Velten, Rathenow, Werder und Potsdam sind längst geschlossen. Doch der Hennigsdorfer Fall weist einige Besonderheiten auf.

"Dieser kleine Standort hat in der Havelpassage eine gute Lage, trägt seine Kosten und hätte eigentlich eine Zukunft", schätzt der Fachmann ein. Er habe auch gar nicht vorgehabt, die Filiale zu schließen. Doch der Abschied seiner langjährigen Filialleiterin Elke Ramisch zum Mai nächsten Jahres und der Ende 2020 auslaufende Mietvertrag ließen ihm keine andere Wahl.

Das erste Problem: Es sei außerordentlich schwierig, ausgebildetes Personal zu finden, welches auch bereit und in der Lage sei, eine solche Filiale zu leiten. Für Hennigsdorf sei ihm das bisher nicht gelungen. "Fachangestellte zu finden, ist eines der größten Probleme, das wir haben", hebt Voigt hervor. Deshalb habe er dem Vermieter, einer Erbengemeinschaft, vorgeschlagen, den Mietvertrag vorerst nur um ein Jahr zu verlängern. In dieser Zeit hätte er versucht, für die Filialleitung eine Lösung zu finden. Doch darauf habe sich der Verwalter der Immobilie nicht einlassen wollen. "Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, Mitte des Jahres nochmal zu schauen, ob sich noch was machen lässt." Ein klein wenig scheint Voigt darauf zu hoffen, dass der Vermieter einlenkt oder dass er die Ramisch-Nachfolge klären kann. Große Hoffnung liegt aber nicht in seiner Stimme.

Elke Ramisch wird die letzten fünf Monate vor ihrem Rentenbeginn nicht arbeitslos werden. Dafür lasse sich in anderen Filialen eine Lösung finden, verspricht ihr Chef. Dennoch fällt ihr der Abschied nun doppelt schwer. Elke Ramisch hat ihr ganzes Berufsleben als Buchhändlerin in Hennigsdorf verbracht. "Am 1. September 1974 habe ich meine Ausbildung in der Volksbuchhandlung begonnen", erinnert sie sich. Damals kauften die Hennigsdorfer ihre Literatur noch in der Hauptstraße 7. Als die Buchhandlung 1994 in die funkelnagelneue Havelpassage zog, "mussten wir beim Einräumen zusehen, dass wir von irgendwoher Strom bekamen", schaut Ramisch ein Vierteljahrhundert zurück. "Die Kunden sind durch den Modder zu uns gelaufen. Die Passage war bei unserem Einzug noch nicht gepflastert." Seither hat Ramisch viele Geschäfte kommen und gehen sehen. In den vergangenen Jahren eher Letzteres. "Mit dem Uhrmacher Koéther, dem Schreibwarenladen und dem Reisebüro sind wir die Letzten aus der Anfangszeit", muss sie feststellen. Mittlerweile sind es Handyläden, Friseure, Nagelstudios und Billigläden, die das Bild der einstigen Flaniermeile bestimmen. Erst vor Weihnachten gab ein weiteres Geschäft auf: Die Schokoladen-Kette Hussel schloss ihre Filiale. Derzeit richtet dort ein Händler sein Geschäft für asiatische Lebensmittel ein.

"Ja, es tut ganz doll weh", kommentiert Elke Ramisch das drohende Ende dieses Buchladens, der doch irgendwie auch der ihrige ist. "In jeder Stadt läuft etwas verkehrt, wenn keine Buchhandlung mehr da ist", urteilt sie und fügt hinzu: "Das Buch gehört zum Leben." Zeichnet sich nicht noch eine Rettung ab, werden die Hennigsdorfer nur noch am Bahnhof bei Eckert zwischen Zigaretten und Süßigkeiten Bücher kaufen oder bei Online-Händlern wie Amazon bestellen können. Eine fachliche Beratung und der Plausch über Literatur gehören dann der Vergangenheit an.

Auch wenn Matthias Voigt die Zukunft für seine Filialen in Oranienburg, Hohen Neuendorf und Neuruppin nicht in schwarzen Farben malt; die Zeiten werden schwieriger. Auch in besten Innenstadtbezirken, wie im wohlhabenden Berliner Bezirk Prenzlauer Berg, schließen inhabergeführte Buchläden. Große Ketten, wie Thalia, verkleinern ihre Ladenfläche. Voigt hat einen Tipp, wie aus den Rathäusern heraus geholfen werden kann, in Kleinstädten diesem Trend etwas entgegenzusetzen. Die von den Kommunen vergebenen Schulbuchaufträge werden häufig europaweit ausgeschrieben. Es gebe aber auch die Möglichkeit, auf die Vergabe größeren Einfluss zu nehmen. Wenn eine Stadt wie Oranienburg oder Neuruppin den Buchbedarf aller Schulen in einem Auftrag zusammenfassen, komme die Stadt wegen des finanziellen Umfangs um eine europaweite Ausschreibung nicht herum. Würden die Aufträge pro Schule vergeben, hätte der örtliche Buchhandel viel größere Chancen, davon zu profitieren.