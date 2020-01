Dietrich Schröder

Warschau/Potsdam (MOZ) Den jungen Deutschen, die nach einem Medizinstudium im polnischen Stettin bisher nicht als Ärzte in Brandenburg zugelassen werden, soll geholfen werden. Das sagte ein Sprecher von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag. Spahn hatte tags zuvor in Warschau seinen polnischen Amtskollegen Lukasz Szumowski getroffen.

Man werde versuchen "das Thema gemeinsam mit den für die Ärzte-Zulassungen zuständigen Bundesländern zu klären", sagte der Sprecher auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Problem besteht darin, dass in Polen für den Abschluss eines Medizinstudiums seit Kurzem ein 13-monatiges Praktikum in einer polnischen Klinik sowie Prüfungen im polnischen Recht gefordert werden.

Die rund 20 Deutschen, die in den vergangenen sechs Jahren das kostenpflichtige Medizin-Studium in Stettin absolviert haben, hatten ihre Praktika jedoch in mehreren Brandenburger Kliniken des Asklepios-Konzerns absolviert. Das Brandenburger Landesamt für Soziales und Versorgung hatte im vergangenen Sommer darauf verwiesen, dass ihr Medizin-Abschluss wegen der veränderten Bedingungen im Nachbarland nicht anerkannt werden könne. Daraufhin hatten auch andere Bundesländer die Absolventen nicht als Ärzte zugelassen.

Der Ärztliche Direktor des Asklepios-Klinikums in Schwedt, Professor Rüdiger Heicappel, auf dessen Initiative der Studiengang in Stettin entstanden ist, zeigte sich am Dienstag erfreut über die neue Entwicklung. "Ich bin auch froh darüber, dass ich mich am Mittwoch mit der Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher zu diesem Problem treffen kann", sagte er.