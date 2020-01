Manuela Bohm

Rhinow (MOZ) Rhinower haben am Mittwoch, 29. Januar, die Möglichkeiten, Anliegen und Fragen an den Landtagsabgeordneten Christian Görke (Die Linke) zu richten. Er kommt zur Bürgersprechstunde 15.30 bis 16.30 Uhr in die AWO-Begegnungsstätte Rhinow, Ernst-Thälmann-Straße 10. Um Wartezeiten zu vermeiden, sind Anmeldungen erwünscht. Anmeldungen werden unter Tel. 03385 6199 388 bzw. E-Mail: buero.christian.goerke@mdl.brandenburg.de entgegengenommen.