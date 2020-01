Manuela Bohm

Kleßen (MOZ) Ein 26-Jähriger verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam mit seinem Mercedes Kleintransporter von der Straße. In der Folge prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht, wurde von den Rettungskräften behandelt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße nahe Kleßen am Abzweig nach Görne, bereits am Montagmorgen. In der Zeit musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden, wie es die Polizei mitteilte.