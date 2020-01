Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Bereits am Montagmorgen kam es in der Seegefelder Straße in Falkensee zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der erste PKW musste verkehrsbedingt bremsen, auch die beiden ihm folgenden Autos taten dies. Einzig der vierte in der Reihe war wohl kurz unaufmerksam und fuhr auf die vor ihm haltenden Fahrzeuge auf. Er schob alle drei aufeinander. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.