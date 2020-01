Martin Terstegge\BRAWO

Bad Belzig Die Handballerinnen des MBSV Belzig boten am vergangenen Sonntag dem großen Favoriten HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst in der ersten Hälfte gut Paroli, ließen aber im Verlauf des zweiten Durchgangs stark nach und kassierten noch eine 22:32-Pleite.

Danach sah es zur Halbzeit wirklich nicht aus. Die Gastgeberinnen kassierten zwar im ersten Gästeangriff das 0:1, dennoch hinterließ die MBSV-Deckung einen kompakten Eindruck. Die Gastgeberinnen hatten stets engen Kontakt zu ihren Gegenspielerinnen, die sich dadurch schwer taten Möglichkeiten zu kreieren. Erst in der 10. Minute kamen die Gäste zu ihrem zweiten Treffer.

Aber auch die HSG-Damen verstanden sich auf Deckungsarbeit. Lisa Hermann glich in der 3. Minute aus, doch erst nach sechseinhalb Minuten gelang Jasmin Melzer die 2:1-Führung. Allerdings spielten beide Mannschaften in der Anfangsphase auch sehr geduldig, suchten nicht den schnellen Abschluss.

So sahen die Zuschauer einen engen Spielverlauf, in der die Bad Belzigerinnen bis zur 22. Minute (8:8) meist mit zwei Toren vorn lagen. Der Favorit musste sich Mühe geben Schritt zu halten. In der 27. Minute glichen die Gäste erneut aus (10:10), doch nur eine Minute später sorgten Hermann und Jessica Zithier für die 12:10-Führung. Die Gastgeberinnen schafften es aber nicht den knappen Vorsprung mit in die Pause zu nehmen. Zum einen mangelte es an der Konzentration in der Abwehr und zum einen am Schiedsrichtergespann. Aus unerklärlichen Gründen wollten sie das letzte Tor der MBSV-Damen kurz vor der Pausenpfiff nicht anerkennen, wie auch schon den ersten Treffer zu Spielbeginn. Anstatt 12:12 hätte es auch 14:12 stehen können, zumal Josefine Hoffmann und Zithier bis zu diesem Zeitpunkt je einen Siebenmeter vergaben

Gästetrainer Jens Bermig muss in der Kabine wohl die passende Wort gefunden haben, sein Team agierte im zweiten Durchgngn nun zielstrebiger. Bis zur 37. Minute konnten die Bad Belzigerinnen noch mithalten (15:16), doch dann brachen peu à peu alle Mannschaftsteile zusammen. Die Angriffe wurden nicht mehr konzentriert vorgetragen, Bälle gingen ohne Wirkung verloren. Im Gegenzug kam das HSG-Team immer wieder schnell nach vorn, war vor allem über die zweite Welle erfolgreich.

Mitte der zweiten Hälfte lagen die Gäste mit 21:16 vorn. MBSV-Trainer Denis Wandersee reagierte, versuchte durch Umstellungen seiner Mannschaft neue Impulse zu geben. Torfrau Janine Heinze machte Sara Kleetz Platz, doch da ihre Vorderleute nicht mehr zupackten, stand auch sie auf verlorenem Posten, wie auch später Susan Schmidt, die sich ebenfalls noch versuchen durfte.

Wie ein Gewitter brach es nun über die Bad Belzigerinnen herein. Einzig Lisa Hermann gelang es noch die HSG-Deckung zu überwinden und den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. Doch es reichte bei weitem nicht die klare 22:32-Niederlage zu verhindern. Damit ist die schöne Serie, von annähernd zwei Jahren ungeschlagen daheim, brachial zu Ende gegangen.

Als Trost bleibt nur, dass es gegen den Tabellenführer passierte und nicht gegen einen Vertreter aus dem unteren Bereich. Zudem haben die MBSV-Frauen in der ersten Hälfte eindrucksvoll bewiesen, dass sie auch gegen einen Favoriten mithalten können.

Diesen Sonnabend (25. Januar) geht die Fahrt zum HSC 2000 Frankfurt(Oder). Chancenlos wird die MBSV-Mannschaft nicht sein, vorausgesetzt sie spielt besonnen und besinnt sich auf ihre Stärken.

MBSV: Heinze, Kleetz, Schmidt, Meseberg, Utermark, Zithier 5/3, Borgwaldt, Hoffmann 2/1, Melzer 4, Dalibor 2,Hermann 9, Fiedler, Okowiak, Rauhe 1.