Alexandra Gebhardt

Anzeige (BRAWO) Auch wenn die Hochzeitssaison noch nicht in vollem Gange ist – die Planungen für den schönsten Tag im Leben vieler Paare können nicht früh genug beginnen. Immerhin gibt es viel zu bedenken: Welchen Stil soll die Hochzeit haben? Wie sollen Torte und Ringe aussehen? Und am Allerwichtigsten: Was tragen Braut und Bräutigam?

Wer bisher keine Antworten auf diese Fragen hat, sollte sich den kommenden Samstag, 25. Januar, vormerken, denn für einen ganzen Tag verwandelt sich das Brandenburger Brautmoden-"Jahn"-Ladenlokal in der Sankt-Annen-Straße 30-36, im Rahmen der Brandenburger Hochzeitsmesse in ein wahres Hochzeitsparadies. Edel und trendig, ganz privat und exklusiv werden die Paare dabei vor Ort durch ausgewählte Partner beraten.

Allen Bräuten bietet sich dabei zudem die Möglichkeit, vor Ort Ausschau nach dem Traumkleid zu halten, sich hinsichtlich des Stils aber auch des passenden Make-Ups beraten zu lassen und es bei Gefallen gleich anzuprobieren – und das bei einer riesigen Auswahl der schönsten Modelle aus der Brautmodesaison 2020.

Die Herren sehen ihre Braut dabei natürlich nur, wenn sie es erlaubt. Für sie empfiehlt es sich, die Zeit derweil in der Herrenabteilung zu nutzen, denn neben zahlreichen modischen Hochzeitsoutfits findet sich auch hier wieder eine kleine Gaumenfreude für alle Bräutigame.

Apropos Gaumenfreude: Die Bäckerei Thonke wird allen Paaren vor Ort kleine, feine und ungewöhnliche Kreationen zum Verkosten für die Hochzeit anbieten. Außerdem wartet eine trendige Hochzeits-Candybar mit vielen Naschereien auf alle Besucher.

"Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Seien Sie gespannt auf etwas Neues", lädt das Brautmoden JAHN-Team alle zukünftigen Brautpaare ein.

Geöffnet ist die Brandenburger Hochzeitsmesse bei Brautmoden Jahn am Samstag, 25. Januar, von 10-17 Uhr. Mehr Infos: http://www.brandenburger-hochzeitsmesse.de/index.php.