Johannes Gohlke

Bernau Ein Mal im Jahr trifft sich die Brandenburger Tischtenniselite, um bei den Landesmeisterschaften der allgemeinen Klasse den zahlreichen Zuschauern hochklassiges Tischtennis zu bieten und nett zu plaudern. Fachfremde Zuschauer werden bei diesen Gesprächen jedoch meist nicht so viel verstehen. Geht es doch oft auch über die verschiedenen Eigenschaften von Gummi oder Holz, sowie über die dazugewonnenen oder verlorenen Ranglisten-Punkte, die die Spielstärke jedes Tischtennisspielers bemessen. Genauso wenig verstehen die meisten Laien, wie viel Spin durch welchen Schlag gegen den weißen Plastikball, der einen Durchmesser von 40 Millimeter hat, gegeben wird. Und dennoch fanden viele Zuschauer, die sonst nicht viel mit Tischtennis zu tun haben, in die Erich-Wünsch-Halle Bernau, um den besten "Ping-Pong-Athleten" Brandenburgs zuzusehen. 24 Damen und 32 Herren kämpften dort um den Landesmeistertitel im Einzel- und Doppelwettbewerb.

Barnim gut vertreten

Aus dem Barnim qualifizierten sich acht Damen und vier Herren des TTC Finow Eberswalde für das Event. Die beiden Finowerinnen Chiara Baltus und Carolin Mews gingen als Top-Gesetzte ins Turnier und standen sich nach jeweils fünf Erfolgen im Finale gegenüber. Gute Leistungen zeigten auch die Oberligaspielerinnen des TTC, Alina Schön und Carolin Gragoll, die bis ins Achtel- und Viertelfinale vorstießen.

Nicht über die Gruppenphase hinaus kamen trotz größtenteils achtbaren Leistungen Michelle Wutskowsky, Sophia Rudolph, Annie Jordan, Isabell Puskas, Benjamin Buchwald, Johannes Gohlke, Nils Postler und Johannes Bernitz.

Zunächst standen aber die Doppel an. Dort trafen in einem vereinsinternen Viertelfinale Wutskowsky/Rudolph und Baltus/Schön aufeinander. Die 13-jährigen Verbandsoberligaspielerinnen mussten am Ende den 15- und 16-jährigen Oberligaspielerinnen zum Einzug ins Halbfinale gratulieren. Dort kam dann für das eingespielte Nachwuchsduo des TTC gegen Dauwitz/Gerloff (Nauen/Neustadt) in einem sehr engen Match das Aus. Bis ins Finale spielte sich Carolin Mews mit ihrer Partnerin Jenny Kunze aus Luckenwalde. Dort trat das erfahrene Doppel so stark auf, das ihren Gegnern nicht mal ein Satzgewinn vergönnt war. Der Landesmeistertitel im Doppel war der Lohn.

Im Herrendoppel-Wettbewerb konnte überraschend Johannes Gohlke mit seinem zugelosten Partner Marvin Harbsmeier (Hohen Neuendorf) die Bronze-Medaille gewinnen.

Die meisten erwarteten im Einzel ein Finale auf Augenhöhe, da sich Chiara Baltus und Carolin Mews gut kennen und ungefähr das gleiche Leistungslevel haben. Doch die ersten zwei sehr knappen Sätze gewann die erfahrene Mews mit 12:10 und 11:9. Als die frisch gebackene Lehrerin auch noch den dritten Satz mit 11:2 gewann, hat wohl keiner mehr auf einen Erfolg von Baltus gesetzt. Doch da in der Endrunde der Landesmeisterschaften, so wie auch auf allen Profiturnieren, vier Gewinnsätze gespielt werden, hatte die 15-Jährige noch eine Chance. Tatsächlich drehte die Schülerin der Oberbarnimschule von nun an vor allem am Ende der Sätze mächtig auf. Mit 11:9, 14:12 und 11:9 entschied die Nachwuchsspielerin die Sätze vier bis sechs für sich und glich somit zum 3:3 aus. Nun sollte der siebte Satz über die neue Landesmeisterin entscheiden. Dort war plötzlich Mews wieder spielbestimmend und führte bereits mit 10:5. Doch der fehlende Punkt zum Landesmeistertitel ließ auf sich warten. Baltus spielte mutig und fehlerfrei und holte Punkt für Punkt auf. Am Ende gelangen ihr tatsächlich sieben Punkte in Folge und damit ein 12:10-Sieg im siebten Satz.

Mit Lächeln vom Parkett

Die Freude über den Landesmeistertitel war bei Baltus groß. Mews verließ trotzdem mit einem Lächeln die Box, denn mit ihrer Leistung war sie zufrieden.

Die Laien unter den Zuschauern waren spätestens nach diesem spannenden und emotionalen Finale von dem Tischtennissport so sehr begeistert, dass sie sicherlich bald auch mal selbst zum Schläger greifen werden, um im Stadtpark, in der Garage oder vielleicht auch im Verein den kleinen Plastikball, egal aus welchem Holz und aus welchen Gummi, mit Freunden hin und her zu spielen.