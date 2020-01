Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische Landesregierung wird nicht in die Debatte um die Wasserversorgung der geplanten Tesla-Fabrik in Grünheide eingreifen. Das stellte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Mittwoch in der Plenarsitzung des Landtages fest.

Auf dingliche Anfragen der Abgeordneten Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler) und Franz Joseph Wiese (AfD) erklärte Vogel, dass die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Teil des laufenden Genehmigungsverfahrens durch das Landesumweltamt sind. In dessen Verlauf muss die Gemeinde Grünheide Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung prüfen und eine Stellungnahme abgeben.

Auch der Wasserverband werde eine Stellungnahme abgeben. Vogel betonte, dass jede Äußerung der Landesregierung als Einflussnahme auf das Genehmigungsverfahren gewertet werden könnte und dieses angreifbar mache. Wenn die Entscheidung des Landesumweltamtes vorliegt, werde er die Ergebnisse vortragen. Das gleiche gelte auch für die naturschutzrechtlichen Genehmigungen zu geschützten Arten auf dem geplanten Fabrikgelände.

