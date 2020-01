BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Straßenverkehrsbehörde informiert setzt das neue Parkraumkonzept weite um: Ab der kommenden Woche wird der Alfred-Messel-Platz in die Parkraumbewirtschaftung einbezogen. Die auf diesem Platz vorhandenen Stellplätze werden tagsüber als gebührenpflichtiger Parkraum zur Verfügung gestellt. Auch Bewohner dürfen hier dann nur noch außerhalb der Bewirtschaftungszeit kostenfrei parken. Die für diese Änderung notwendige Beschilderung wird am Freitag, 24. Januar, aufgestellt. Der Parkscheinautomat wird am Montag, 27. Januar, im Laufe des Tages in Betrieb genommen. Es wird um Beachtung der geänderten Parkorganisation gebeten.