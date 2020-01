René Wernitz

Rathenow (MOZ) Nicht nur ein Kleidercontainer wurde in Rathenow zu Jahresbeginn verstopft. Eine Leserin machte BRAWO darauf aufmerksam. Auch auf dem Netto-Parkplatz in der Bammer Landstraße hingen ausrangierte Hosen, Hemden, Shirts etc. aus dem Einwurf heraus.

Zuständig für diesen Standort ist die Versero GmbH (Berlin), deren Telefonnummer 030/20046873 für Reklamationen auf den Container gedruckt ist. Auf BRAWO-Anfrage versichert die Frau am anderen Ende der Leitung, dass es feste Tourenpläne zur Leerung der Container gebe. Alle Reklamationen laufen bei ihr zusammen, aus Rathenow hätte es noch keine Anrufe gegeben. Sollte es zu Verstopfungen kommen, würde es genügen, die Versero-Nummer zu wählen. Mitunter würden etwa Autoschlüssel, EC-Cards oder Geld in Hosen vergessen, die dann im Container landen. Auch in solchen Fällen agiert die Reklamationsfrau als Ansprechpartnerin.

Mitunter lässt aber auch das Stopfverhalten zu wünschen übrig. Wenn etwa Leute zu viel Kleidung auf einmal in den Einwurf legen. Das kann dann letztlich zu Anblicken führen, wie noch Montagfrüh auf dem Netto-Parkplatz. Bis sich dann eine Bürgerin erbarmte, und die überhängende Kleidung heraus nahm und richtig hinein steckte. Sodann sah es dort aus, als wäre nie etwas geschehen.

Es gibt zahlreiche Betreiber von Kleidercontainern. Auf ihrer Webseite nennt die Versero GmbH Recycling als Hauptgrund der Sammlungen. Andere sammeln, um gebrauchte Kleidung, sofern dafür noch tauglich, bedürftigen Leuten für einen sehr schmalen Taler zur Verfügung zu stellen. Von gemeinnützigen Organisationen betriebene Kleiderkammern, wo Hosen, Hemden, Jacken etc. landen und angeboten werden, gibt es unter anderem in Rathenow und Premnitz.