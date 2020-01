Sandra Euent

Schönwalde-Glien (BRAWO) Die Jagdhornbläser eröffneten den Neujahresempfang in Schönwalde-Glien. Im Saal des Schwanenkrugs sorgten sie gemeinsam mit dem Gemischten Chor Schönwalde für die musikalische Umrahmung des Empfangs. Gleich zu Beginn rief Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) zu einer Schweigeminute auf. Maria Brandt, langjährige Ortsvorsteherin im Wandlitzer Ortsteil Schönwalde (Barnim), war im vergangenen Jahr plötzlich verstorben. Sie war eine treibende Kraft hinter der Freundschaft der beiden Schönwaldes und immer auf den Neujahrsempfängen dabei gewesen.

In seiner Festrede holte Bodo Oehme dann - wie eigentlich in jedem Jahr - zum politischen Rund-um-Schlag aus. Kaum ein Thema, welches er nicht Ansprach. Es ging von Wasserknappheit im zu trockenem Sommer, nicht instand gesetzten Gräben und den Dank an Kameraden der Feuerwehr sowie die Anschaffung neuer Löschfahrzeuge um besser auf zukünftige Brände wie den an der A10 vorbereitet zu sein, bis zum öffentlichen Personennahverkehr und den Kampf um einen Bahnhof für die Gemeinde. Natürlich durfte auch das quasi Lieblingsthema - die L16 - nicht fehlen. 2021 soll die Planung für die Instandsetzung der Straße beginnen. Eine Zusage, die noch die damalige Staatssekretärin für Infrastruktur im Land Brandenburg, Ines Jesse (SPD), getätigt hatte.

Bodo Oehme bedankte sich auch nochmals ausdrücklich für seine Wiederwahl im September und versprach, sich weiter für die Belange aller Schönwalder einzusetzen.

Dass das manchmal sehr viel Ausdauer braucht, zeigt sich am Fall altersgerechtes Wohnen. Seit rund zehn Jahres versucht Oehme schon, in Schönwalde eine Einrichtung für die Schönwalder Senioren zu realisieren. Mit der Räumung des Geländes an der Fehrbelliner Straße wurde 2019 begonnen. Oehme hofft, dass die Baugenehmigung dem Investor noch in diesem Jahr erteilt wird. Der gleiche Investor zeige auch Interesse am Schloss im Perwenitz, um auch dort Altersruhesitze zu schaffen, verriet Oehme, allein über das Geld müsse noch geredet werden.

Wer sich wunderte, warum der Anbau der Kita in Paaren-Glien immernoch nicht abgeschlossen ist, der erfuhr auf dem Neujahrsempfang, dass eine Fensterbaufirma die Gemeinde "im Regen stehen ließ" und so für ein Jahr Zeitverzug und deutlich höhere Kosten sorgte.

Wie ernst gemeint der Vorschlag Oehmes war, dem Investor des neuen Wohngebietes im Erlenbruch das Schwimmbad mit dem 50 Meter Becken abzukaufen und gemeinsam mit Falkensee zu überdachen und als Zweckverband zu führen, bleibt dahingestellt.

Beeindruckend im vergangenen Jahr war das Gedenken zu 30 Jahre Mauerfall an der Steinernen Brücke mit vorangegangener Radtour auf dem Mauerradweg. Auf der Veranstaltung sprachen viele Zeitzeugen, die mit ihrem Berichten wahrscheinlich nicht nur bei Bürgermeister Oehme für Gänsehaut gesorgt hatten. In diesem Jahr steht dann eine Feier zu 30 Jahre deutsche Einheit an - aber wohl erst am 7. November. Denn am 3. Oktober 2020 wird der Gemischte Chor in der Partnergemeinde Muggensturm weilen und dort die Feierlichkeiten musikalisch unterstützen.