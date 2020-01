Unfall auf B246 in Richtung Borkheide

red

Neuendorf/Borkheide Am frühen Morgen befuhr eine Pkw-Fahrerin die B 246 in Richtung Borkheide. Plötzlich sprang ein Reh auf die Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Das Reh überlebte den Unfall nicht und verendete vor Ort.

Die Polizeibeamten nahmen einen Verkehrsunfall auf.