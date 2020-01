BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein 36-Jähriger randalierte am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in einer sozialen Einrichtung in der Brandenburger Neustadt. Der Mann war zuvor aufgrund seinr erheblichen Alkoholisierung aufgefallen und daraufhin aus den Räumlichkeiten verwiesen worden. Dieser Aufforderung kam der alkoholisierte Querulant jedoch nicht nach und beschädigte hingegen die Außenfassade des Gebäudes durch Faustschläge.

Die hinzugerufene Polizei stellte den Mann am Ort fest stellte bei ihm 2,83 Promille fest. Anschließend nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam und fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen ihn.