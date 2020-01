MOZ

Bernau (MOZ) Die seit dem 13. Januar vermisste 51 Jahre alte Annett Neumann aus Bernau ist tot.

Ihre Leiche wurde von einem Spaziergänger am Dienstagnachmittag im Wald nahe des Ortsteils Lanke gefunden. Erste Untersuchungen ergaben, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Dies teilte die Polizei erst am Mittwochmittag mit. Dem Auffinden ging eine tagelange Suche durch Polizei und Feuerwehr in der Umgebung voraus.

