Raphael Rodriguez

Nauen Ab dem 1. Februar ändern sich die Öffnungszeiten der Agentur für Arbeit in Nauen und Rathenow. Wer einen Termin hat, bleibt von den neuen Öffnungszeiten und Schließtagen unberührt. Wer zukünftig ohne Termin die Agentur für Arbeit in Nauen nutzen möchte, muss sich an die folgenden Öffnungszeiten halten: Montag, Dienstag und Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag. Am Donnerstag von 8.00 bis 12.30 und 14.40 bis 18.00. Für Rathenow gelten die Zeiten Montag geschlossen, Dienstag und Mittwoch 8.00 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 10.00 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.00 Uhr.

Fällt eine notwendige Arbeitslosenmeldung auf einen Schließtag, so kann diese ohne rechtliche Nachteile am nächsten Tag nachgeholt werden. Fragen oder Terminwünsche können über die Servicehotline 0800/4555500 vereinbart werden. Der e-Service steht unter https://www.arbeitsagentur.de/eservices zur Verfügung.