Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Der Schock sitzt tief. Nach den Tierheimen in Rathenow und Oberhavel hat es nun auch das Tierheim des Tierschutzvereins Brandenburg an der Havel e.V. in der Caasmannstraße erwischt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen bislang unbekannte Täter in das Büro auf dem Tierheimgelände ein. Zutritt verschafften sie sich durch ein Fenster, dass sie einschlugen und entriegelten. Im Büro durchwühlten sie auf der Suche nach Bargeld sämtliche Schränke. Alle auffindbaren Kassetten mit Bargeld wurden aufgebrochen und leergeräumt. Die Beute: einige hundert Euro. Bei der morgendlichen Kontrollrunde fanden die Mitarbeiter das Chaos im noch immer ordentlich abgeschlossenen Büro vor und informierten die Polizei, die Spuren sicherte und eine Anzeige aufnahm. Glück im Unglück: Nach den Einbrüchen in Rathenow und Tornow hatte Tierheimleiterin Sabrin Haufschildt vorsorglich alle Spendenboxen geleert und die Hauptkasse an sich genommen, sonst wäre ein noch größerer Schaden entstanden. "Dennoch trifft uns der Einbruch sehr hart. Mal ganz davon abgesehen, dass unsere Tiere und wir in Angst und Schrecken versetzt wurden, sind wir auf die in den Kassen verschlossenen Spendengelder und Vermittlungsgebühren angewiesen", so Vereinssprecherin Juliane Keiner am Tag danach noch immer fassungslos. Ob die Einbrecher wirklich nur Bargeld mitgenommen haben, konnte am Mittwoch noch nicht endgültig gesagt werden. Die Tierschützerinnen bitten andere Tierheime um erhöhte Aufmerksamkeit.