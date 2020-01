MOZ

Angermünde Am 21. Januar suchte eine 80-jährige Frau aus Angermünde das Polizeirevier auf. Sie war am Abend zuvor von einer ihr unbekannten Frau angerufen worden, die sich als Polizistin ausgab. Die Unbekannte sagte der Angermünderin, dass in der Nachbarschaft Diebesbanden unterwegs sein. Der 80-Jährigen kamen Zweifel. Sie zögerte nicht lange und legte auf. Richtig so. Die Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung.