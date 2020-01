Dieter Seewald

Glindow Der BSC Süd 05 gewann sein erstes Testspiel nach der Winterpause mit 4:1 beim gut mitspielenden Landesklassenvertreter von Eintracht Glindow. Trainer Mario Block steht nach den zahlreichen Abgängen im Winter vor einem Neuaufbau, zudem fehlten aus dem verbliebenen Kader Lukas Kohlmann, Hafez El-Ali und Nicholas Engel. So stand zu Beginn eine auf vielen Positionen veränderte Mannschaft auf dem Platz, die bereits in der 7. Minute durch eine Unkonzentriertheit mit 0:1 in Rückstand lag.

Es dauerte einige Minuten ehe die Nullfünfer besser ins Spiel fanden. Neuzugang Andrej Lukac gelang in der 29. Minute mit seinem ersten Treffer für die Brandenburger der Ausgleich. Zwei gute Vorarbeiten von Jonas Günther nutzte dann Testspieler Cristiano Heliodow in der 25. und 26. Minute zur 3:1-Führung, was auch gleichzeitig der Halbzeitstand war.

Auch nach der Pause wechselte Trainer Block noch mehrmals und brachte Daniel Wessel für Toni Neubauer ins Tor. Insgesamt ging der Rhythmus ein wenig verloren. Die Gastgeber hatten die erste Chance einen zu einem weiteren Treffer, scheiterten aber an Wessel. Testspieler Adnan Abo Ayash erzielte nach 56 Minuten das 4:1, ein weiterer Treffer von Kohyo Yamada fand keine Anerkennung. Insgesamt ein Test, in dem Trainer Block sicherlich schon neue Erkenntnisse gewonnen hat. um weiter an einem schlagkräftigen Team für die Rückrunde zu arbeiten.

An diesem Sonntag (26. Januar) stellt sich die Mannschaft in einem weiteren Test gegen Berolina Stralau dem Brandenburger Publikum vor. Gespielt wird um 11 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Brielower Landstraße.