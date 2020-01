Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Rathaus empfiehlt es, der Gefahrenabwehrbedarfsplan ebenfalls: Doch der neue Standort der Neuruppiner Feuerwache am Certaldo-Ring stößt auf immer stärkere Kritik. Wie sich am Dienstagabend im Sozialausschuss zeigte, gibt es nicht nur Zweifel in der Lokalpolitik an dem Areal. Auch die Feuerwehrleute sind damit nicht zufrieden.

Die Lage nahe der Altstadt und die Erreichbarkeit der Innenstadt von dort aus sind zwei der Fakten, die laut Sozialdezernent Thomas Fengler für die Wache sprechen. Außerdem gehört das Areal neben dem Netto-Markt der Stadt. Der Neubau soll mehr als 20 Millionen Euro kosten. Daher sei es zwingend notwendig, vor der Vergabe des Auftrags einen Architektenwettbewerb ins Leben zu rufen.

Die Verwaltung mag diese Schritte schon im Kopf haben. Ob und wie schnell es soweit kommt, ist ungewiss. Denn Thomas Fengler wurde mit jeder Menge Kritik an der Standortwahl konfrontiert. Einerseits stört viele, dass die Feuerwehrleute den Bahnübergang passieren müssen. Sind die Schranken geschlossen, bedeutet das eine Verzögerung. Laut Fengler würde in diesem Fall der Weg durch den Tunnel und durch den Kreisel genommen werden. Die Einsatzzeiten lägen noch immer im gewünschten Bereich.

Stadtbrandmeister Reinhard Jachnick wurde befragt, welches Grundstück die Feuerwehr bevorzugen würde: "Die Wehrführung tut sich relativ schwer", gab er zu. Rein von der Größe würde das Areal am Certaldo-Ring für die jetzigen Bedürfnisse ausreichen. Allein 30 Stellplätze sind geplant. "Aber Neuruppin entwickelt sich und wächst. Wir bauen nicht für den Ist-Zustand." Erweiterungsmöglichkeiten seien vor Ort aber begrenzt. Der Favorit sei ein Grundstück hinter der Rettungswache des Kreises nahe dem Baufachzentrum. Das Problem: Das Land gehört der Stadt nicht. Laut Ordnungsamtsleiterin Annette Friedrichs ist das Gebiet nicht einmal Teil des Flächennutzungsplans.