MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) In der Nacht zum 22. Januar versuchte der Fahrer eines Kleinkraftrades sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen.

Doch in Altranft im Flämingsauer Weg musste er stoppen. Der 31-Jährige war den Polizisten bereits bekannt. Das Kennzeichen des Kleinkraftrades gehörte an ein anderes Moped. Dann führte ein Drogenschnelltest zu einem positiven Ergebnis. Nun schloss sich die Kontrolle der mitgeführten Sachen und der Wohnung des jungen Mannes an. Die Polizisten fanden mehrere Substanzen, die auf Drogen schließen lassen und stellten diese sicher. Auch das Moped wurde sichergestellt. Zu einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde der 31-Jährige, der vorläufig festgenommen wurde, begleitet. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.