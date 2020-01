Ulrike Gawande

Walsleben (MOZ) Das Amt Temnitz hatte im vergangenen Jahr den geringsten Altersdurchschnitt seiner Einwohner im gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

Dazu passt, dass die Geburtenzahlen um 77 Prozent von 29 Neugeborenen 2018 auf nunmehr 52 im Jahr 2019 gestiegen sind. Das berichtet Amtsdirektor Thomas Kresse. Auch die Einwohnerzahl ist 2019 um 1,8 Prozent von 5 317 auf 5 414 nach oben gegangen. "Insbesondere die Gemeinde Märkisch Linden konnte um 4,3 Prozent – von 1 199 auf 1 251 Einwohner – wachsen. Kränzlin ist der Ortsteil mit dem größten Einwohnerzuwachs", sagt der Amtsdirektor. Auch vier weitere Gemeinden konnten Einwohnerzuwächse verbuchen: So freut sich Temnitztal über ein Plus von 2,6 Prozent und Dabergotz von 2,3 Prozent. Walslebens Einwohnerzahl wuchs um ein und Temnitzquells um 0,5 Prozent. Nur Storbeck-Frankendorf schrumpfte von 494 auf 477 Einwohner und verlor somit 3,5 Prozent ihrer Bürger.

"Darüberhinaus sind in den Gemeinden im Amt 177 Personen mit Nebenwohnsitz gemeldet", berichtet Kresse. "Auch das Wanderungssaldo ist mit 322 Zuzügen im Vergleich zu 227 Wegzügen ebenfalls positiv." Durch die Ausweisung weiterer Baugebiete in Kränzlin, Walsleben, Wildberg und Lüchfeld sowie der Etablierung von Pflegeangeboten in Netzeband und Walsleben rechnet Kresse in den kommenden Jahren mit einer weiteren Steigerung der Einwohnerzahlen.