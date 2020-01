MOZ

Steinsdorf (MOZ) Fahrzeugteile eines Lkws haben Unbekannte auf einem Firmengelände in der Bomsdorfer Chaussee gestohlen. Sie hinterlassen einen Schaden von etwa 5000 Euro. Anzeige ist am Dienstag erstattet worden. Ein Fahrrad und diverses Werkzeug sind in der Schulstraße und im Streichwitzer Weg in Steinsdorf entwendet worden. Kenntnis von den zwei Einbrüche erhielt die Polizei ebenfalls am Dienstag. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden.