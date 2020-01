MOZ

Erkner (MOZ) Am Fahrbahnrand der A 10 haben Polizeibeamte am Dienstagmorgen einen verwaisten VW Golf entdeckt. Den hatte ein Unbekannter nahe der Abfahrt Erkner auf dem Standstreifen "geparkt". Bei näherem Hinsehen entdeckten die Beamten frische Schäden an dem Wagen, die zu ebenfalls frischen Dellen an einer Leitplanke unweit der Fundstelle passten. Somit bekam der Halter des VW Golf noch am selben Morgen zuhause Besuch von der Polizei. Er sei nicht gefahren, beteuerte er. Den Golf habe er zum fragichen Zeitpunkt verliehen. Ob er mit dieser Aussage davonkommt, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen.