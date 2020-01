Raphael Rodriguez

Am 16 Am 16. und 23. Mai führt der Humanistische Freidenkerbund Havelland die Humanistischen Jugendfeiern im gesamten Havellandkreis durch. Es haben sich schon 605 Personen für die Jugendweihe angemeldet. 354 kommen davon aus dem Osthavelland. Die Jugendlichen werden einen Höhepunkt zum festlichen Abschied von der Kindheit und zu Begleitung beim Erwachsenwerden erleben. Die Feierstunden finden in Falkensee statt. Anfragen und Anmeldungen von Nachzüglern können jeweils mittwochs von 15.00 bis 18.00 Uhr erfolgen. Anmeldung ist möglich in Nauen unter 03321/450746 und in Falkensee unter 03322/420670.