Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Sein Auto muss ein 30-jähriger Mann aus Rheinsberg erst einmal stehen lassen. Er war am Dienstagmittag an der Rheinsberger Schlossstraße von der Polizei kontrolliert worden. Der Mann legte dabei unter anderem einen griechischen Führerschein vor. Bei näherer Betrachtung stellte die Polizei Unstimmigkeiten an dem Dokument fest, sodass der Verdacht bestand, dass es sich dabei um eine Fälschung handeln könnte. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und die Weiterfahrt verboten.