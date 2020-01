Jonas Kroschinsky

Spremberg Am vergangenen Sonnabend ging es für eine kleine Delegation des Rathenower Wassersportvereins zum ersten Wettkampf des Jahres nach Spremberg. Dort fand der 28. Schwimm- und Athletikwettkampf statt, mit einer Beteiligung von acht Vereinen aus Sachsen und Brandenburg, mit insgesamt 120 Sportlerinnen und Sportlern.

Anders als im Sommer, wo sich die Kanuten auf dem Wasser beweisen müssen, ging es bei diesem Wettkampf um die Qualitäten im Wasser. Die jungen Athleten maßen sich in einem Mehrkampf, bestehend aus 50-Meter-Brustschwimmen und den klassischen Kanu-Mehrkampfdisziplinen 800-Meter-Lauf, Kugelweitschocken und einem Gewandtheitslauf. Und auch eine vereinsübergreifende Teamleistung war gefragt, in der 6x25-Meter-Staffel im Schwimmbecken.

Elf junge Rathenower präsentierten sich zum ersten Mal in Spremberg und einige lieferten auch sehr gute Leistungen ab. So holte die kleine Mannschaft doch beachtliche vier Mehrkampfmedaillen und vier Podestplätze in den Staffeln nach Rathenow holen.

Beste Rathenowerin war Paulina Höffler mit ihrer Silbermedaille im Mehrkampf der Mädchen im Jahrgang 2008. Mit der schnellsten Schwimmzeit aller Rathenower und einem guten Lauf musste sie sich nur Kacey Elaine Nickerl aus Spremberg geschlagen geben. Ebenfalls mit guter Leistung sicherte sich Hannah Kreft die Bronzemedaille hinter Höffler. Den 8. Platz teilten sich ihre Teamkolleginnen Lilou Lenk und Luna Beuster.

Yannik Kaminski und Emil Steiner, die beiden Jüngsten (2010) aus Rathenower, stellten ihren Trainingsfleiß ebenfalls hervorragend unter Beweis. Beide landeten punktgleich auf Platz 3 hinter zwei Sportlern aus Potsdam und Dresden. Damit konnten sie die fünf Spremberger Hausherren hinter sich lassen und gestärkt auf ihre erste volle Saison blicken.

Im Jahrgang 2009 gingen drei WSV-Jungen an den Start. Sie stellten sich der großen Konkurrenz aus Potsdam, die allein sieben Top-10-Plätze belegten. Bester Rathenower hier war Farin Bünger auf Platz 9, der vor allem mit einer guten Schwimmleistung überzeugte. Direkt dahinter auf Platz 10 lag Ben Kurpjuweit vor Gean Geltat, der die drei Rathenower auf Platz 11 komplettierte. Er überraschte mit einer guten 800-Meter-Laufzeit von 3:24. Minuten. Bei den Mädchen in diesem Jahrgang belegte Mia Rusch Platz 11 und war somit beste WSV-Sportlerin gefolgt von ihrer Teamkollegin Shalimar Schultze auf Platz 14.

Für die Athleten, die nicht am Wettkampf teilgenommen hatten, ging es in die Skihalle nach Wittenburg. Als Anerkennung der drei Teilnehmerinnen der Deutschen Meisterschaft 2019 gedacht, wurden sie von allen anderen skibegeisterten Kanuten begleitet. Für die Sportler die in den Winterferien ins Wintertrainingslager nach Bayern fahren, war der Tag ein perfekter Vorgeschmack auf das was in einer Woche kommt.