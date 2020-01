Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Die Stadtwerke Brandenburg (StWB) wollen bis Ende dieses Jahres 17 öffentliche Ladesäulen mit 34 Ladepunkten im Stadtgebiet errichten, die ersten fünf davon sind nun in Betrieb genommen worden. Zwei befinden vor dem Firmensitz in der Packhofstraße, drei weitere am Pendlerparkplatz am Hauptbahnhof. Sie sind für alle Brandenburger sowie Besuchern frei zugänglich und sollen die Elektromobilität in der Stadt voranbringen, sind am ersten 1. April jedoch kostenpflichtig.

Dafür führen die StwB ein Abrechnungssystem Einzug ein, das den Zugang zur Ladung kartenbasierend, z.B. mit der StWB-Ladekarte, ermöglichen wird. Die entsprechenden StWB-Ladekarten dafür werden ab 1. März im Kundenservice der StWB erhältlich sein. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Ladekarte über ein eigens geschaffenes Online-Portal, auf das die Kunden über die Website der StWB gelangen, zu bestellen. Für StWB-Stromkunden fällt eine monatliche Grundgebühr von einem Euro je Karte an sowie 29 Cent je geladener Kilowattstunde.

"Damit das Laden unterwegs genauso attraktiv ist wie zu Hause, liegt der Ladepreis exakt auf dem Niveau der Kosten für eine Ladung zu Hause", so Uwe Müller, Geschäftsführer der StWB. Er ergänzt: "Wir liegen damit am unteren Ende des preislichen Mittelfelds."

Für fremdversorgte Kunden bietet StWB die Ladekarte mit drei Euro monatlicher Grundgebühr und 34 ct/kWh an. Auch für Adhoc-Nutzer ohne Ladevertrag wird die Ladung via QR-Code möglich sein.Im eigenen Fuhrpark sammelt StWB bereits seit drei Jahren Erfahrungen mit Elektrofahrzeugen. "Aufgrund durchweg positiver Erfahrungen wurden im Jahr 2019 drei von vier auszuwechselnden Fahrzeugen durch Elektro- oder Hybridfahrzeuge ersetzt", führt Uwe Müller weiter aus.

Bis zum Start des Abrechnungssystems werden Lademöglichkeiten am Molkenmarkt, Nicolaiplatz und am Parkplatz in der Vereinsstraße entstehen, ehe es im zweiten Bauabschnitt ab dem Sommer mit der Regattastrecke, Kleins Insel, dem Wiesenweg, der Ziegelstraße, dem Paulikloster und in den Wohngebieten Nord und Hohenstücken Süd weitergeht. Der genaue Ausbauplan lässt sich auf dem eigens dafür geschaffenen Internet-Blog www.emobil-stwb.de verfolgen.

Die Kosten für alle 17 Ladesäulen werden die sich Ende dieses Jahres auf 230.000 Euro belaufen haben. Damit wird in Brandenburg das von der Bundesregierung ausgerufene Ziel von einer Ladesäule je 10 Elektrofahrzeuge bis 2030 bereits Ende 2020 übertroffen sein.