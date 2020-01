Berauscht am Steuer

OGA

Oranienburg (MOZ) Einen berauschten Autofahrer hat die Polizei am späten Dienstagabend in Oranienburg aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Inspektion am Mittwoch informierte, war gegen 23.30 Uhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer an der Berliner Straße kontrolliert worden. Ein Drogentest schlug auf Amphetamine an.

Zudem konnte bei dem 19-jährigen Beifahrer eine geringe Menge cannabisähnlicher Substanz fest- und sichergestellt werden. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme in die Polizeiinspektion Oberhavel gebracht.Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen beide Personen wird nun polizeilich ermittelt.