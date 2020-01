Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ohne Verletzungen ist am Dienstagabend eine Rangelei am Neuruppiner Reiz ausgegangen. Ein 17-jähriger Neuruppiner hielt sich gegen 21.30 Uhr am Hintereingang eines Einkaufzentrums in der Junckerstraße auf, als sich ihm ein Unbekannter mit seinen zwei Begleitpersonen näherte. Es kam in der Folge zu einem Streit, nach dem der Betrunkene den Jugendlichen schubs-te und versuchte zu schlagen. Der 17-Jährige konnte ausweichen. Der Mann verschwand dann in Richtung Otto-Grotewohl-Straße. Die hinzugerufene Polizei konnte ihn nicht mehr finden.