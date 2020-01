Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Das Neuruppiner Haus der Begegnung soll eine behindertengerechte Toilette bekommen – zumindest, wenn es nach Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) geht. Er sprach sich am Mittwochvormittag beim Neujahrsempfang des Seniorenbeirats in der Einrichtung dafür aus. "Wenn es machbar ist, sollten wir versuchen, das zusammen mit dem Lions Club hinzukriegen", so der Rathauschef.

Ansonsten wurde der Empfang vor allem dafür genutzt, den Seniorenbeirat vorzustellen, der sich in der vergangenen Woche zum ersten Mal in der Wahlperiode getroffen hat. Vorsitzende ist wieder Barbara Kernchen, ihre Stellvertreterin ist Heidemarie Petruschke. Laut Stadtsprecherin Michaela Ott sind die weiteren Mitglieder des Beirats Joachim Behringer, Heidi Bensch, Monika Bork, Hannelore Gußmann, Gabriele Jäger, Renate Kobel, Ilse Lisch, Hans-Joachim Maaß, Jörg Peter Reblin, Gudrun Schwierz und Sieglinde Stahlbaum.

Golde begrüßte, dass auch viele Vertreter der Ortsteile zu dem Gremium gehören. Somit könnten etwa bei der Suche nach neuen Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr sowie bei weiteren wichtigen Themen, die es in Zukunft anzugehen gelte, auch die Belange der Menschen in den Dörfern stärker berücksichtigt werden.