OGA

Oranienburg (MOZ) Zur Begegnung mit der Auschwitz-Überlebenden Zipora Feiblowitsch und ihren beiden Töchtern lädt das Georg-Mendheim- Oberstufenzentrum sowie das Institut Neue Impulse am Dienstag, 28. Januar, nach Oranienburg ein.

Zipora Feiblowitsch wurde 1927 in Siebenbürgen geboren, heute lebt sie in Israel. In ihren Vorträgen betont sie den Zusammenhang von Holocaust und der Gründung Israels. "Der Holocaust darf niemals vergessen werden", mahnt Feiblowitschs. Das Gespräch in der Aula, André-Pican-Straße 39, beginnt um 11 Uhr.