Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Dass der Keller im Museum Neuruppin feucht ist, führt zu immer größeren Schwierigkeiten. Das bestätigte Museumsleiterin Maja Peers-Oeljeschläger am Dienstagabend während des Sozialausschusses. Die Einrichtung bräuchte neue Räume, um Exponate zu lagern. Und auch ein zweites Problem bereitet Peers-Oeljeschläger Sorgen.

Denn im Dachgeschoss des Hauses stehen Möbel und Holzbauteile, die mit Hylotox belastet sind. Dabei handelt es sich um ein Holzschutzmittel, das in der DDR zum Einsatz gekommen ist. Mittlerweile ist der Gebrauch verboten, da das Mittel Gesundheitsschäden auslösen kann. Die Objekte, die damit belastet sind, dürften von den Museumsmitarbeitern nicht ohne Weiteres angefasst werden. Dass Hylotox im Museum verwendet wurde, sei erst jetzt festgestellt worden. "Wir müssen reagieren. Die Objekte muss man mit Plastikfolie einhausen. Dann muss man den Raum mit einem Spezialstaubsauger reinigen." Die Objekte würden schon seit Jahren auf dem Dachboden des Museums liegen. Daher müsse nicht heute und morgen, aber doch in Zukunft gehandelt werden.

Vertikalsperre fehlt

Dass der Keller des Museums feucht ist, ist indes keine Überraschung. Dort müsste eine Vertikalsperre eingebaut werden. Derzeit werden dort Ausstellungsstücke der Ur- und Frühgeschichte gelagert – "aber mit Bauchschmerzen, aufgrund der Feuchtigkeit", so Peers-Oeljeschläger. "Wir versuchen das Optimale." Es gebe ein enges Monitoring durch Restauratoren, die die Sammlung im Keller im Auge behalten. "Die schauen sehr genau drauf, dass wir noch im Limit dessen, was für die Objekte erträglich ist, sind. Aber es ist grenzwertig."

Um die Exponate des Museums besser unterbringen zu können, würde das Museum mehr Lagermöglichkeiten brauchen, auch vorübergehend. "Wir sind platzmäßig tatsächlich bei den Lagerflächen sehr am Limit. Es ist auch so, dass seit dem Umzug Kisten nicht ausgeräumt werden konnten, weil wir nicht wissen, wohin." Das sei Jammern auf hohem Niveau – vor allem angesichts der Erweiterung des Museums, die erst ein paar Jahre her ist. Doch auch ein sachverständiger Restaurator habe dem Museum zu Jahresbeginn die Lagerproblematik bestätigt. Es sei wichtig, eingelagerte Objekte immer mal wieder anschauen zu können. "Wenn Sie ein Objekt zehn Jahre in die Ecke stellen, dann kriegen sie nicht mit, wenn es anfängt zu schimmeln", sagte Maja Peers-Oeljeschläger. "Es wäre also schön, wenn wir zumindest vorübergehend eine Ausweichmöglichkeit hätten."