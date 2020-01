Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Drei Unternehmen des Westhavellands, die von der J.-H.-A.-Duncker-Oberschule in Rathenow als Unternehmen mit ausgezeichneter Berufs- und Studienorientierung vorgeschlagen wurden, erhielten am heutigen Mittwochnachmittag in Potsdam ihre Auszeichnung. Die die Industrie- und Handelskammer Potsdam, die Handwerkskammer (HWK) Potsdam sowie das Netzwerk Zukunft, Schule und Wirtschaft für Brandenburg e.V. würdigen jährlich auf diese Weise entsprechendes Unternehmerengagement. Die Preisträger stammen aus den Landkreisen, die zum westbrandenburgischen Kammerbezirk gehören.

Die Duncker-Oberschule schlug den toom-Baumarkt in Rathenow, die Remus Tief- und Straßenbau GmbH sowie die Agrargenossenschaft Hohennauen e.G. vor. Die Bildungseinrichtung arbeitet mit den Unternehmen mittels ihres Konzeptes des Praxislernens zusammen. Acht- und Neuntklässler sind jeweils ein bis zwei Tag pro Woche während des gesamten Schuljahrs in Unternehmen und absolvieren erste Schritte in der Berufswelt.