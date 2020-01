Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Schläfrige Stille herrscht auf der Festwiese. Das nasskalte und neblige Wetter lockt kaum Spaziergänger an den Röblinsee. Im Jugendklub unweit der Badestelle herrscht dagegen Betriebsamkeit. Weniger, weil Kids ausgelassen Party machen an diesem Dienstagnachmittag, ein Billard-Turnier oder das Dartspiel für willkommene Abwechslung sorgen.

Klubchefin Ina Kuhlmann und der neue Praktikant Jonas Hannak erledigen an ihren Rechnern wichtigen Verwaltungskram, derweil in der Küche eifrig aufgeräumt wird. Die ersten Jugendlichen haben sich ohnehin erst für die Zeit nach den Hausarbeiten angekündigt. Da lassen sich jetzt ausgezeichnet Formalitäten erledigen.

Tag der Vereine geplant

Winterschlaf kann sich Ina Kuhlmann sowieso nicht leisten. Ebenso Mike Gutschmidt nicht, langjähriger Mitarbeiter im Klub. Die Planung für dieses Jahr musste von ihnen in Angriff genommen werden – "und das Programm steht bereits", strahlt Kuhlmann. Vor dem Hintergrund wichtiger Veränderungen sowohl an der Badestelle und auf dem Klubgelände, die die Kommune für 2020 voraussichtlich plant, sei ein abwechslungsreicher Veranstaltungskalender zusammengestellt worden.

Alles kreist dabei um die Neuauflage des Tages der Vereine der Wasserstadt. Trotz miesen Wetters am 4. Mai vergangenen Jahres sei die Resonanz nach übereinstimmender Meinung vieler Beteiligter "sehr positiv" gewesen. Immerhin beteiligten sich 15 Interessengemeinschaften an dem Treffen – von der Feuerwehr über die Hundesportler, bis hin zu den Hockey-Spielern und einem Kino-Nachmittag für die Jüngsten dank des Vereins Brückenschlag.

"Das hat uns Mut gemacht, das Wagnis zu wiederholen", erklärt die Klubchefin. Inzwischen rührte sie schon eifrig die Werbetrommel für die Neuauflage, die am 9. Mai stattfinden soll. Interessierte wurden im Amtsblatt der Gemeinde herzlich eingeladen, ebenso in den sozialen Medien. Und während der jüngsten Beratung des Sozialausschusses im Rathaus kündigte Kuhlmann den zweiten Tag der Vereine ebenfalls bereits an.

Hockey in der Halle

Am heutigen Nachmittag allerdings werden sich einige Grundschüler wieder um die zahlreichen Tablets scharen, die dem Klub dank einer Förderung durch die Telekom seit fast einem Jahr zur Verfügung stehen. Die Arbeitsgemeinschaft Medien kommt um 15 Uhr zu einem Workshop zusammen. Filme, Grafiken, Zeichentrickfilme und das Arbeiten mit der Kamera werden geübt. "Wir können das Vorhaben, auch wenn die Förderung ausgelaufen ist, erfreulicherweise fortsetzen", erklärt Ina Kuhlmann. Vor allem Fünft- und Sechstklässler nutzen dieses Angebot. "Aber wir haben noch ein paar freie Plätze, wer Lust hat, vorbeizuschauen, ist also herzlich willkommen", betont Kuhlmann.

Eine weitere Erfolgsgeschichte verkörpern die FBG-Dancer (FBG steht für Fürstenberg). Wöchentlich immer dienstags zwischen 16 und 20 Uhr treffen sich die unterschiedlichen Altersgruppen nacheinander und wirbeln mit Spaß und Ehrgeiz durch den Klub. Zuwachs, neue Ideen und Inspirationen seien stets willkommen, betont Ina Kuhlmann. Über den Daumen gepeilt nutzen derzeit 40 junge Tänzer und Tänzerinnen das Angebot. Wobei der nächste große Auftritt schon fest eingeplant sei, und zwar beim Kinderfasching des Fürstenberger Carnevals Klubs.

Apropos Fasching: Für den 24. Februar lädt der Jugendklub zur großen Rosenmontagsparty ein. Sie wird wieder in der alten Sporthalle über die Bühne gehen – ein Event, das auch dank vieler Eltern stets ein Erfolg wird.

Ebenso wie der Familien-Nachmittag, der auf der Festwiese bereits vor Jahren die Tradition der Herrentagspartys am Himmelfahrtstag ablöste. Am Nachmittag des 21. Mai wird es rund gehen. Das Spielmobil des Klubs fährt vor, in der Soccer-Arena kann Fußball gespielt werden, Kletterspaß sei geplant und vieles mehr. "Da kommen die Eltern auch gerne vorbei, helfen und feiern mit", so Kuhlmann.