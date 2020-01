Wolfgang Gumprich

Zehdenick Viel Applaus spendeten Mitschüler der Exin-Förderschule Zehdenick, ihre Lehrer und Eltern der Exin-Schulband. Sie spielte am Mittwoch in der Turnhalle vor rund einhundert Zuschauern. Die Generalprobe ist gelungen, nun muss am heutigen Donnerstag das Konzert ebenfalls "fluppen". Denn dann stellt sich die siebenköpfige Combo der gleichnamigen Förderschule einem bundesweiten Wettbewerb in Berlin, berichtet Musiklehrer und Bandleader Christian Kienitz. Adrian (Strom-Gitarre), Vivian (Schlagzeug), Max (Piano), Marlon (Bass), Vanessa (Klangbausteine), Jasmin (Keyboards) und Sänger Max gegen zehn weitere Schulbands an. Die Gruppe wird technisch von Mark betreut. Der Sieger reist zur Endausscheidung nach Frankfurt/Main. Danach winken den Erstplatzierten die Teilnahme an zwei großen Festivals. "An dem Wettbewerb nehmen sämtliche Schulformen teil, es wird Wert daraufgelegt, dass auf der Bühne keine Erwachsenen – sprich Lehrer – zu sehen sind", weiß Kienitz. So wird auch er sich zurückhalten und heute, wie andere Kollegen und Eltern im Lido Berlin die Daumen drücken. Natürlich verfolgt eine Schule auch pädagogische Ansätze: "Wir wollen unseren Schülern die Teilhabe am normalen Leben ermöglichen;" erläutertet Schulleiterin Christa Bayer. Sie hat die Jungen und Mädchen während des Jahres beobachtet und dabei festgestellt, wie viel Selbstvertrauen sie gewonnen haben. Die Musik zu den beiden Songs hat der Musiklehrer geschrieben, der Text des ersten Stücks entstand im Deutschunterricht, bei dem es um "ein Leben im Wandel" ging. "Das Gedicht stammt von einem ehemaligen Schüler, die Band hat es dann arrangiert", sagt Kienitz. Der nächste Auftritt steht – nach dem Wettbewerb in Rheinsberg am 4. März an.

Die Exin-Förderschule zählt 74 Schüler, es arbeiten dort 22 Sonderschulpädadogen, fünf Betreuer, zehn Einzelfallhelfer. Schulleiterin Bayer hofft, dass im Frühjahr der Spatenstich für das neue Schulgebäude erfolgen kann.